Maria Teresa Figueira dos Santos Araújo Gonçalves

A família participa o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Travessa da Quintinha, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 23/02/2026, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 12:15 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 01/03/2026, pelas 11:30 horas, no Convento de São Bernardino, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 23 de fevereiro de 2026