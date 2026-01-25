MADEIRA Meteorologia
25-01-2026
Maria Teresa de Jesus Camacho
Maria Teresa de Jesus Camacho
Faleceu
  • Freguesia| São António

Seus filhos: Maurício, Bruno, Marco, nora, neto, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, que foi residente na Rua Antero de Quental BL-10 3ºEsqº, paróquia dos Álamos, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

Funchal, 25 de Janeiro de 2026

