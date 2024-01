Maria Teresa Correia Pereira

Seu marido Carlos Melim e filhos: Carlos e Mafalda, sua nora Mónica, neta Maria Flôr e genro Bruno, seus irmãos: Rita, Orlanda, João Abel e Alexandre e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã e parente, residente que foi ao Funchal e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.