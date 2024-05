Seus filhos, nora, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada Monumental, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 30/05/2024, saindo do Hospital Particular da Madeira pelas 10:00 horas para a igreja de Nossa Senhora do Rosário, igreja velha de São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, seguindo-se a inumação no cemitério de Nossa Senhora das Angústias.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família manifesta a sua profunda gratidão a toda equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 3º piso (Internamento), dos Cuidados Intensivos do Hospital Particular da Madeira e de modo muito especial ao Dr. Luís Freitas, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Terça-feira, 04/06/2024, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

«Somos poeira das estrelas...

Estamos todos de passagem,

Esta vida é um sopro,

Que seja de Amor Infinito!»

MÃE e AVÓ, gratidão profunda pela tua Nobre e Distinta Existência nas nossas vidas e em especial pelo teu AMOR INFINITO!

Gilda, Humberto, Elisabete, Gilberta, Vasco, Artur e Anita

Sara, Ana e João Pedro!

A Comunidade Educativa da Escola Básica com pré-escolar e creche dos Louros, com profunda tristeza e pesar, comunica o falecimento da D. Maria Sousa Camacho, mãe da nossa estimada Presidente Gilberta Maria de Sousa Camacho, ocorrido no dia 28 de maio, pelo que, em sua memória, manifestamos as nossas mais sentidas condolências à nossa Presidente e à sua família neste momento de grande dor.

A equipa da Farmácia Monumental, com profundo pesar e tristeza...