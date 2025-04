Maria Silvéria Teixeira

Seus filhos Gorete Pereira, esposo, filhos e netos, Teresa Pereira, esposo, filhos e netos, João Pereira, esposa, filhos e netos, José Manuel Pereira, esposa, filhos netas, Agostinho Pereira, esposa, filhos e neto, Julieta Pereira, esposo e filha, José das Almas Pereira, esposa e filhos, Pedro Pereira, esposa, filhos e netas, Fátima Pereira, filhos e neto, António Pereira, esposa, filhas e netos, Ana Pereira, esposo e filhos, seus (32) bisnetos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e restantes familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, natural que foi ao Caminho de Barreiros nº 14, Paróquia de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta sexta-feira, 25/04/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14:00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente, que será celebrada às 15:30, seguindo em cortejo fúnebre até ao lugar de seu eterno descanso no cemitério da freguesia.

A missa de 7.º dia será realizada na próxima quarta-feira, às 17:30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação como forma de agradecimento por todas as pessoas que acompanharam o funeral desta nossa querida parente.

Caminho de Barreiros, 25 de abril de 2025