Suas filhas, filho, genros, nora, netas, netos, bisneto, irmã, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações familiares e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Silva Afonso, natural da freguesia dos Canhas - Ponta do Sol, residente que foi na freguesia de Santo António – Funchal.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 16 de março, no Cemitério de Santo António, Funchal.

O corpo estará em câmara ardente na Capela do Cemitério de Santo António entre as 12:00h e as 13:00h, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13.00h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º Dia na quinta-feira, dia 19 de março, pelas 19.00h na Igreja Paroquial de Santo António - Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 16 de março de 2026