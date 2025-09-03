Suas sobrinhas, sobrinhos, cunhadas, cunhados, primas, primos, afilhadas, afilhados, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Senhorinha Pinto Figueira, natural de São Martinho e residente em Santo António.

O funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 3 de setembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 3 de setembro de 2025