Maria Segunda Gomes da Silva

Seu marido Manuel Faria, seus filhos, Donaldo Faria, companheira e filho; Ana Cátia e marido; Arsídio Faria, companheira e filhos; Dora Faria, marido e filhos; seus irmãos, cunhados e cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Teodoro Gomes de Sousa, Porto Santo, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza hoje, Segunda-feira, 22/09/2025, pelas 14:30 horas, saindo da capela do cemitério de Santa Catarina, Porto Santo, para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Sábado, 27/09/2025, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial do Espírito Santo, Porto Santo, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Centro de Saúde do Porto Santo e do Hospital Dr. Nélio Mendonça e à EMIR, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Porto Santo, 22 de setembro de 2025