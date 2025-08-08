Maria Salete da Cruz

Seus filhos, genros, nora, netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, que foi residente no Caminho do Pomar Miradouro CCI-120, paróquia da Visitação, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11.30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11.00 horas na referida capela.

A família agradece muito à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do 3ºandar nascente do Hospital dos Marmeleiros, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.