MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

PARTICIPAÇÃO

8-08-2025
Maria Salete da Cruz
Maria Salete da Cruz
FALECEU
  • Freguesia|

Seus filhos, genros, nora, netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, que foi residente no Caminho do Pomar Miradouro CCI-120, paróquia da Visitação, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11.30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11.00 horas na referida capela.

A família agradece muito à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do 3ºandar nascente do Hospital dos Marmeleiros, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que deve acontecer nos apartamentos de Alojamento Local em prédios de Habitação a Custos Controlados?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas