MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

20-04-2026
Maria Rosário de Nóbrega
Maria Rosário de Nóbrega
Faleceu
  • Freguesia| Ribeira Brava

Seus familiares, amigos, vizinhos e o Centro Social e Paroquial de São Bento, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 20/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:15 horas para a capela do Lar São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Ribeira Brava, 20 de Abril de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a escolha de Paulo Barreto para representante da República para a Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas