Maria Rosário de Nóbrega

Seus familiares, amigos, vizinhos e o Centro Social e Paroquial de São Bento, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 20/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:15 horas para a capela do Lar São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Ribeira Brava, 20 de Abril de 2026