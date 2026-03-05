Maria Pestana Teles

Seus filhos José Manuel; Maria José, marido e filhos; Celina, filhos e netos; Maria da Paz e marido; seus cunhados, sobrinhos, afilhados, comadres, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Pico Ferreiro, Tabua, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 05/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:00 horas para a igreja paroquial da Santíssima Trindade, Tabua, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 15:00 horas da Furna, passando pelo Pomar da Rocha, Apresentação, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral à Tabua, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 08/03/2026, pelas 09:00 horas, na igreja paroquial da Santíssima Trindade, Tabua, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital dos Marmeleiros e do

Hospital Dr. Nélio Mendonça, ao Centro de Saúde e Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar..

Tabua, 5 de Março de 2026