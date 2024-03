Maria Pestana

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, seus vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, Natural da Estrada do Luzeirão [ Sítio do Pomar Novo ] Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que seu funeral se realiza neste Sábado, 09/03/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:15, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente, pelas 14:30, seguindo em cortejo fúnebre para o cemitério .

A família agradece aos médicos, enfermeiros e auxiliares Hospital dos Marmeleiros 4º andar nascente, bem como a toda a equipa dos cuidados intensivos do hospital Dr. Nélio Mendonça pela forma carinhosa que sempre trataram desta nossa querida familiar.

Mais se informa que a missa de 7º dia será na próxima sexta-feira, 15/03/2024, às 17:30 na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra ,Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem neste momento de perda e dor desta nossa familiar.

Sairá um autocarro da padaria Fátima às 13:15 subindo o Caminho do Marco e Fonte da Pedra, vai ao largo da Corrida, passando no Chote e descendo o caminho do Foro para todas as pessoas que possam participar no último adeus desta nossa querida familiar.

Curral das Freiras, 9 de março de 2024