Maria Pereira de Abreu Góis

Seu filho Hélder Góis, sua nora, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho dos Moinhos, Lombo Furado, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 02/11/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para a igreja paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:45 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de São Paulo, na referida freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 09/11/2025, pelas 09:00 horas, na igreja paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 2 de novembro de 2025