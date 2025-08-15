Maria Pereira Camacho

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, afilhados, presentes e ausentes, e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Rodes, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 15/08/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 11:00 horas para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 11:45 horas para a Igreja Paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na quarta-feira, 20/08/2025, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Brás, Campanário, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Campanário, 15 de agosto de 2025