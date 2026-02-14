Sua irmã, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Natália de Abreu, natural da freguesia de Campanário, Ribeira Brava, e residente na freguesia da Sé, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 14 de fevereiro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 13:00h e as 14:00h, saindo de seguida para junto do largo do Centro de Saúde de Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 14:45h em direção à Igreja Paroquial de São Brás – Campanário.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 15 de fevereiro, na Igreja Paroquial de São Brás - Campanário, pelas 10:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Campanário, 14 de fevereiro de 2026