Maria Merícia Vieira Ribeiro

Com carinho e saudade de seus filhos, filha, noras, netos, irmão, cunhada, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente á Rua António Vitórino Castro Jorge N.º 92, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza neste Sábado, 21/02/2026, saindo do Hospital Particular da Madeira (HPM) , pelas 13:30 horas em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 14:30 horas seguindo em cortejo funebre para o Cemitério da Freguesia.

Neste momento de dor, a família expressa sua profunda gratidão a toda a equipa Médica, enfermagem e auxiliares do Hospital Particular da Madeira ( HPM), em especial á Dra. Sara Silva, por todo o cuidado, dedicação e carinho prestados durante o período em que esteve sobre os seus cuidados.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada na proxima Sexta - feira, 27 de fevereiro ás 19:00 horas na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 21 de fevereiro de 2026