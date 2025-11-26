MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

26-11-2025
Maria Mercês Pereira
Maria Mercês Pereira
Faleceu
  • Freguesia| Ponta Delgada

Seus filhos Ana Isabel da Silva Pereira e filhos; Luís Miguel da Silva Pereira, esposa e filha, seus cunhados, sobrinhos, primos, vizinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, natural da Ponta Delgada, e que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, 26/11/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a Igreja Paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, 30/11/2025, pelas 10:00 horas, na Igreja Paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ponta Delgada, 26 de novembro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Gilda Jardim
Enfermeira especialista em reabilitação e mestranda em Gestão de Empresas

Urgência Silenciosa
24/11/2025 07:35

Há acontecimentos que mudam uma vida em segundos. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um deles. De forma súbita e muitas vezes sem aviso, o AVC interrompe...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia o desempenho das autoridades no combate ao tráfico de droga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas