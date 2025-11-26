Maria Mercês Pereira

Seus filhos Ana Isabel da Silva Pereira e filhos; Luís Miguel da Silva Pereira, esposa e filha, seus cunhados, sobrinhos, primos, vizinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, natural da Ponta Delgada, e que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, 26/11/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a Igreja Paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, 30/11/2025, pelas 10:00 horas, na Igreja Paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ponta Delgada, 26 de novembro de 2025