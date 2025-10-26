Maria Marta de Freitas

Suas filhas, genros, netos, bisnetos, sobrinhos e demais familiares, presentes e ausentes, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi no sítio do Livramento de Baixo, freguesia do Caniço.

O funeral realizar-se-á amanhã, dia 27 de Outubro, com celebração da missa de corpo presente pelas 12h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço.

Após a cerimónia, prosseguirá a inumação em jazigo.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou em presença, acompanharem este momento de dor e esperança.

A família agradece muito reconhecidamente á equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do 1º andar nascente do H. dos Marmeleiros pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o internamento.

A missa do 7º dia será celebrada na próxima Quinta-feira, dia 30 de Outubro, pelas 18h30, na Igreja Matriz do Caniço.

A família agradece, antecipadamente, a todos os que participarem nesta celebração.

Caniço, 26 de outubro de 2025.