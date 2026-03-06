Seus irmãos Filomena Delgado, marido, filhos e netos; António Mateus, esposa, filhos e neta; Manuel Cirilo, esposa, filhos e neto; seu sobrinho João Carlos, demais familiares, vizinhos e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Irmã Mary Jane Wilson, Santa, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 06/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a capela mortuária da Santa, Porto Moniz, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, na igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 15/03/2026, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 4º andar do Hospital dos Marmeleiros, do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do Centro de Saúde do Porto Moniz, às ajudantes domiciliárias da Segurança Social e aos Bombeiros de São Vicente e Porto Moniz, às suas cuidadoras, bem como a toda a equipa do Lar do Porto

Moniz, todo o apoio, carinho e dedicação com que sempre trataram a sua familiar.

Porto Moniz, 6 de março de 2026.