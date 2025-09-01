Com carinho e saudade de seus, filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente na Vereda da Levada do Norte (Sítio da Marinheira), Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 01/09/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 em direção á Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 seguindo em cortejo funebre até o Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário informa que a Missa de 7º Dia em memória da Sra. Maria Madalena Fernandes será celebrada no proximo Domingo, 07 de setembro de 2025, ás 11:00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

A presença de todos os que poderem juntar-se nesta despedida será profundamente valorizada pela família, num momento de dor, mas também de união e memória.

Estreito de Câmara de Lobos, 1 de setembro de 2025.