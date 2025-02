Seu marido António Martins Batista Rosa, sua filha, irmãos, irmãs, cunhadas, cunhados, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, irmã, cunhada, tia, amiga e parente residente que foi a Estrada dos Poços, freguesia do Arco de São Jorge, concelho de Santana, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a Igreja Paroquial do Arco de São Jorge, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da localidade.

A família antecipadamente agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral da sua familiar ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Mais se informa que no próximo domingo, dia 9 de fevereiro, será celebrada missa de 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, pelas 10:30 horas, na Igreja Paroquial do Arco de São Jorge.

O órgão executivo e a Assembleia da Freguesia do Arco de São Jorge comunicam com profundo e sincero pesar o falecimento da Sra. Maria Lurdes Reis de Jesus Rosa, presidente da Junta de Freguesia do Arco de São Jorge entre 1993 e 1997, Professora e Diretora da Escola Primária desta freguesia, desempenhando um papel fundamental no crescimento da localidade, no geral, e de muitas crianças, no particular. Mais se informa que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, com missa de corpo presente pelas 15:00 na Igreja Paroquial do Arco de São Jorge, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

O Partido Socialista da Madeira participa o falecimento da senhora Maria Lurdes dos Reis de Jesus Rosa, sua militante e antiga presidente da Junta de Freguesia do Arco de São Jorge, concelho de Santana, que se destacou também pelo seu ativismo cívico e político. Aos seus familiares e amigos, o PS-Madeira endereça as mais sentidas condolências.

Arco de São Jorge, 5 de fevereiro de 2025