Maria Lucinda de Freitas Martins Quintal

Seus filhos, genro, neta, irmão, cunhados, sobrinhas, primos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi na Estrada Regional 102, Sitio das Águas Mansas, freguesia da Camacha, concelho de Santa Cruz, e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. João de Almada pelas 13:15 horas, para a Capela do Cemitério Municipal da Camacha, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30 horas, prosseguindo-se o funeral para inumação no cemitério da dita freguesia.

Mais se informa que a missa em sufrágio de sua alma por intenção do 7.º dia será celebrada na Capela do Hospital Dr. João de Almada na próxima quinta-feira dia 18 de setembro de 2025, às 17:30 horas.

A família agradece antecipadamente a presença de todos aqueles que se unirem em oração nestas cerimónias, bem como a todos os que, de diversas formas, manifestaram o seu apoio e solidariedade neste momento de dor e despedia.

A família expressa o seu mais sincero agradecimento a todas as equipas médicas, de enfermagem, auxiliares, do 2°andar poente, administrativos da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada e de modo especial a Sr.ª Dr.ª Maria Olim Sousa, pelo carinho, dedicação e profissionalismo com que cuidaram a sua familiar, bem como a todos os familiares e amigos que a apoiaram e visitaram nesta sua difícil caminhada.

Camacha, 13 de setembro de 2025