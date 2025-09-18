Maria Lucinda de Freitas Martins Quintal

A família agradece a todas as pessoas que marcaram presença na missa de corpo presente e no funeral da sua ente querida e que manifestaram carinho, afeto e apoio neste momento doloroso, enviando flores e mensagens de amizade ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar. E de modo especial ao irmão José Martins; toda a equipa, colegas de trabalho, amigos e Direção do Banco Alimentar da Madeira; Sr.ª Padre João Carlos Costa Gomes e Sr.º Padre Alberto Fernandes; ao casal Sr.ª Teresa Garcês e esposo Sr.º Manuel; a auxiliar Carmo Gonçalves e à colega de quarto Paula Santos.

Mais informa que a missa em sufrágio de sua alma por intenção do 7.º dia será celebrada na Capela do Hospital Dr. João de Almada esta quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025, às 17:30 horas.

Funchal, 18 de setembro de 2025