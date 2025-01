Maria Lucília da Silva Andrade Garanito

Suas filhas, genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente à Rua do Canadá, Bloco nº7, 1º esq., freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

Funchal, 27 de janeiro de 2025