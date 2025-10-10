Maria Lúcia da Silva

Suas filhas, genros, netos e bisnetos, seus sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao caminho da Lourencinha, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 10/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na quinta-feira, 16/10/2025, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Serviço de Medicina 3.° Piso Nascente - UCE, Medicina 4° Piso, Ortopedia 6° Poente, Unidade Cuidados Intermédios e UTIC do Hospital Dr. Nélio Mendonça, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Câmara de Lobos, 10 de outubro de 2025