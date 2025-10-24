Maria Lourdes de Freitas de Noronha

Seus filhos, nora, neto e demais familiares, presentes e ausentes, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi no Caniço de Baixo.

O funeral realiza-se hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 14h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço.

Após a cerimónia, prosseguirá a inumação em jazigo.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou em presença, acompanharem este momento de dor e esperança.

A missa do 7.º dia será celebrada na próxima terça-feira, dia 28 de outubro, pelas 08h30, na Igreja Matriz do Caniço.

A família agradece, antecipadamente, a todos os que participarem nesta celebração.

Caniço, 24 de outubro de 2025