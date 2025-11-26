Suas irmãs, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, tias, tios, primas, primos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Lígia de Vasconcelos, natural de Machico e residente em São Roque, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 26 de novembro.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 11:00h e as 12:00h, saindo de seguida em cortejo em direção à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h, prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 26 de novembro, na Igreja Paroquial de São José, Funchal, pelas 09:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 26 de novembro de 2025