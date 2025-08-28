Suas irmãs, nora, sobrinhas, sobrinhos, afilhadas, afilhados, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga, Maria Lídia Ribeiro Pinto Nunes, natural da freguesia de São Roque, Funchal, e residente no Caminho da Quinta, São Roque, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 28 de julho.

O corpo estará em câmara ardente entre as 13:00h e as 13:30h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, terça-feira, dia 02 de setembro, na Igreja Paroquial de São José, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 28 de agosto de 2025