Maria Lídia Gomes Camacho Freitas

Seu marido, José Carlos Pimenta de Freitas, seus filhos, nora, genro, netos, bisneta, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, presentes e ausentes, com enorme e profundo pesar, participam às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua querida parente, residente que foi em São Roque, no concelho do Funchal, cujo funeral se realizará hoje, terça-feira, dia 16 de setembro, com celebração da missa de corpo presente pelas 12h30, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para cremação no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente às pessoas que com a sua oração e participação a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Funchal, 16 de setembro de 2025