Maria Leontina Rodrigues

Seus filhos, nora, genros, netos, bisnetos, sua cunhada, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi ao sítio do Livramento na freguesia do Monte, concelho do Funchal, cujo funeral se realiza hoje pelas 14h30, saindo da Capela do Cemitério Municipal do Monte, para inumação no mesmo.

Será precedido da missa de corpo presente pelas 14h00, na referida Capela.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Um agradecimento às equipas médicas, enfermeiros e auxiliares do S.O. e Serviço de Urgência do H. Dr. Nélio Mendonça, pela excelência profissional patenteada pelo carinho e humanismo demonstrado, aquando da sua passagem nos referidos serviços, proporcionando momentos de conforto e bem-estar, não só para com a Sra. Leontina, mas também aos seus familiares.

Sexta-feira, dia 16 de Fevereiro, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada pelas 19h00, a missa em sufrágio da sua alma na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Livramento - Monte, pelo que renovam os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 10 de fevereiro de 2024