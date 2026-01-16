Maria Leonor Menezes Gonçalves

Seus filhos, Maria Conceição Pereira Meneses Silva, esposo e filhas, Maribel Pereira Meneses e filhos, Elizabeth Elionor Pereira Meneses, esposo, filhos e restantes familiares participam a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, residente à Avenida D. Manuel 1°. freguesia e concelho da Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas, para a Igreja Paroquial da Vila da Calheta, onde haverá missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para inumação no cemitério Lombo do Salão.

A família agradece a todas as pessoas que acompanhem e participem através das suas manifestações de carinho, apoio, orações e presença nas eucaristias e no funeral.

A família também agradece a toda a Equipa Médica, Enfermagem, Assistentes Operacionais, Assistentes Técnicos do Centro de Saúde da Calheta, ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela dedicação e profissionalismo como cuidaram da sua familiar, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Calheta, pelo empenho, profissionalismo e solidariedade demonstrados, as Ajudantes domiciliares da Santa Casa da Misericórdia pelo cuidado, dedicação e carinho demonstrados todos os dias, a sua cuidadora Fátima, pelo o conforto, segurança e carinho acima de tudo, a Doroteia Leça, a todos os colegas, ao Avelino Silva e ao rapaz pela forma humana, atenta e solidária, no momento que recebeu a notícia do falecimento da sua mãe.

A família agradece, de coração, a todos os familiares e amigos que com gestos, palavras e presença, que a visitaram e ofereceram apoio durante a sua vida, bem como a todos que apoiaram neste momento de despedida.

A todos a família expressa a sua mais profunda e sincera gratidão!

A Presidente, Vereadores e Funcionários da Câmara Municipal da Calheta cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da Senhora Maria Leonor Meneses Gonçalves, mãe da Senhora Maribel Pereira Meneses, funcionária desta edilidade, que encontrem conforto nas boas memórias, no amor partilhado e na certeza de que ela será sempre lembrada.

Estamos convosco em pensamento e oração.

Vila da Calheta, 16 de janeiro de 2026