Maria Leonor Faria Abreu

Seus pais, irmãos, avós, tios, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho das Laranjeiras, Vereda da Aberta, Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 13/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 08:30 horas para a Igreja Paroquial de São Francisco Xavier, Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério do Lombo do Salão, na referida freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral que usem uma peça de roupa branca.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia, Domingo, 15/03/2026, pelas 09:30 horas, na Igreja Paroquial de São Francisco Xavier, Calheta, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Calheta, 13 de março de 2026