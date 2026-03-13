MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

13-03-2026
Maria Leonor Faria Abreu
Maria Leonor Faria Abreu
Faleceu
  • Freguesia| Calheta

Seus pais, irmãos, avós, tios, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho das Laranjeiras, Vereda da Aberta, Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 13/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 08:30 horas para a Igreja Paroquial de São Francisco Xavier, Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério do Lombo do Salão, na referida freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral que usem uma peça de roupa branca.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia, Domingo, 15/03/2026, pelas 09:30 horas, na Igreja Paroquial de São Francisco Xavier, Calheta, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Calheta, 13 de março de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE
Cândida Carvalho
Coordenadora do Centro de Estudos de Bioética – Pólo Madeira

112
12/03/2026 07:35

Vivemos num tempo em que a tecnologia nos aproxima da ajuda com um simples gesto. Um número, três algarismos — 112 — representam, para muitos, a última...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que espera do novo Presidente da República?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas