23-12-2025
Maria Júlia Câmara
Maria Júlia Câmara
Faleceu
  • Freguesia| Ribeira Brava

A família e o Centro Social e Paroquial de São Bento cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente e utente, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 23/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a capela do Lar São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Ribeira Brava, 23 de dezembro de 2025

