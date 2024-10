Maria Judite Fernandes Franco

Seus filhos Luís Sousa e filhos, Bruno Sousa, esposa e filhas, Carla Carvalho, filhos e netos, demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente ao Caminho de Santa Quitéria, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 12.30 horas na referida capela.

Funchal, 11 de outubro de 2024