Maria José Santos

Sua irmã Fátima Santos, seus sobrinhos Carla Dias, Nuno Dias, Sónia Santos, Cláudio Santos, Tiago Dias, Tomás Dias, Filipe Santos e Tomás Espadinha, cunhada Isabel Santos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao 3º Beco do Barlavento, Porto Santo, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza amanhã, Segunda-feira, 19/01/2026, pelas 14:30 horas, saindo da capela do cemitério de Santa Catarina, Porto Santo, para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 24/01/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Piedade, Porto Santo, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Santo, 18 de janeiro de 2026.