Maria José Pinto

Seus filhos, nora, genros, netos e bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho das Fontes, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, 02/09/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 horas para a Capela da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na sexta-feira, 05/09/2025, pelas 20:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Quinta Grande, 2 de setembro de 2025