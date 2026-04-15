Maria José Pinto

Seus filhos Manuel Horácio pinto Figueira, esposa e filhos; Martinho Pinto Figueira e esposa; seu irmão, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao 3º Impasse da Estrada da Fajã dos Cardos, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 15/04/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 09:15 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 10:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 09:00 horas do Lombo Chão e outra pelas 09:30 horas do Pico Furão, passando pela Fajã Escura, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 19/04/2026, pelas 08:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do Hospital dos Marmeleiros, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Curral das Freiras, 15 de abril de 2026