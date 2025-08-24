Maria José Pestana

Seu irmão e esposa, sua cunhada, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia, amiga, vizinha e parente, moradora que foi ao Caminho do Moreno, Freguesia da Ribeira Brava e que o seu funeral se realiza amanhã, segunda-feira dia 25 de Agosto de 2025, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas para a Igreja Paroquial de São Bento, Freguesia da Ribeira Brava onde será celerada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, após a qual prosseguirá para Inumação no Cemitério da dita Freguesia.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que na quinta-feira dia 28 de Agosto de 2025, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de São Bento, Freguesia da Ribeira Brava, pelas 08:00 horas.

Ribeira Brava, 24 de agosto de 2025