Maria José Pereira

Seus irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e restantes familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, natural que foi ao Sítio do Luzeirão, Freguesia do Jardim da Serra, Concelho de Câmara de Lobos, e mais se informa que seu funeral se realiza nesta sexta-feira, 04/04/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, onde haverá um pequeno velório antes missa de corpo presente que será celebrada às 15:30, seguindo em cortejo fúnebre ate ao lugar de seu eterno descanso no cemitério da freguesia.

Com tristeza no coração, nos despedimos desta nossa familiar. Embora sua presença física se vá, sua alma e os momentos vividos connosco permanecerão eternamente. Que a paz a acompanhe, e que as lembranças de seu amor e carinho nos fortaleçam neste momento de dor. Que descanse em paz.

Jardim da Serra, 4 de abril 2025