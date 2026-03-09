Maria José Gouveia Mendonça

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetas, sua irmã, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada Monumental, Travessa das Pereiras, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 09/03/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 12:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado 14/03/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia

Funchal, 9 de março de 2026