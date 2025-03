Maria José de Sousa Branco

Seu filho, filhas, genros, netos, bisnetos, amigos, vizinhos e restantes familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, natural que foi à Estrada do Moreno nº317, concelho da Ribeira Brava. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta quarta-feira, 05/03/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:00, em direção ao Largo da Pedra seguindo em cortejo fúnebre pela Estrada do Moreno até à igreja onde haverá missa de corpo presente, pelas 11:30 ,seguindo para o cemitério da freguesia.

Mais se informa que a missa de 7º dia será no próximo domingo, dia 09/03/2025, às 10:00, na Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, como forma de agradecimento a todas as pessoas que acompanharam o funeral desta nossa querida famíliar.

Sairá um autocarro do Largo da Escola de São João às 10:30, vai ao Largo do Caminho da Pedra acompanhando o funeral pelo Caminho do Moreno em direção à Igreja Paroquial de São Bento, onde haverá missa de corpo presente, pelas 11:30, regressando ao local de partida após o funeral.

A família faz um agradecimento especial aos bombeiros da Ribeira Brava, Centro de Saúde da Ribeira Brava, às cuidadoras, bem como as domiciliárias, por toda a dedicação e carinho, que prestaram auxílio nas horas mais difíceis. Desde já o nosso muito obrigado.

Ribeira Brava, 4 de março de 2025