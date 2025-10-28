Sua filha, filhos, netas, netos, bisnetas, bisnetos, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria José de Freitas Brimbau, natural de Santana e residente na freguesia de Santo António, Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, quarta-feira, dia 29 de outubro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 10:00h e as 11:00h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 28 de outubro de 2025