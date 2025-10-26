MADEIRA Meteorologia
26-10-2025
Maria José de Freitas Brimbau
Faleceu com 83 anos
  • Freguesia| Santo António

Sua filha, filhos, netas, netos, bisnetas, bisnetos, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria José de Freitas Brimbau, natural de Santana, residente que foi na freguesia de Santo António- Funchal.

O funeral realizar-se-á quarta-feira, dia 29 de outubro, saindo das instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel, 1) pelas 09.30h, com destino à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústia em São Martinho.

O corpo estará em camara ardente no período das 10.00h até às 11.00h na referida capela, sendo de seguida celebrada missa de corpo presente pelas 11.00h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 26 de outubro de 2025.

