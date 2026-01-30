MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

30-01-2026
Maria José Andrade Fernandes e Castro
Maria José Andrade Fernandes e Castro
Faleceu
  • Freguesia| Porto Santo

Seus filhos, noras, genro, netos e bisnetos, sua cunhada, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Francisco Bernardo Jardim, Porto Santo, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza hoje, Sexta-feira, 30/01/2026, pelas 11:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Santa Catarina, Porto Santo, para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Domingo, 01/02/2026, pelas 11:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade, Porto Santo, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Santo, 30 de janeiro de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas