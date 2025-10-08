Maria Jardim Teixeira de Freitas Correia

Seus filhos, noras, netos, bisnetos, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais familiares, presentes e ausentes, com enorme e profundo pesar, participam o falecimento da sua querida parente, residente que foi ao sítio da Azenha, na freguesia do Caniço.

O funeral realiza-se hoje às 13h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço, onde será celebrada missa de corpo presente, prosseguindo depois para inumação em jazigo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que têm manifestado e seu pesar e, antecipadamente, às pessoas que, com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

A família agradece ainda à Casa de Saúde Dr. Câmara Pestana e ao 6.º andar poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelos cuidados e carinhos dispensados pelos profissionais durante o período de internamento.

Sexta-feira, dia 10 de outubro, sendo o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 19h00, missa em sufrágio da sua alma na Igreja Matriz do Caniço, reiterando uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Caniço, 8 de outubro de 2025