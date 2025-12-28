Maria Ivone Costa

Seus filhos, genro, nora, netos e bisnetos, suas cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, cunhada, tia e parente, residente que foi às Escadas da Eira do Lombo, freguesia do Monte e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, na Capela do Cemitério Municipal do Monte, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo, Sábado, dia 03, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte.

A família, mui reconhecidamente, agradece à Direção e a todos os colaboradores do Lar Casa da Sagrada Família e Refúgio de São Vicente de Paulo (Gaula), pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram e cuidaram a sua saudosa familiar.

Funchal, 29 de dezembro de 2025