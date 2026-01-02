Seus filhos, noras, netas, neto, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento da sua saudosa parente e amiga, Maria Isilda dos Santos, natural da freguesia do Campanário, e residente que foi na freguesia de São Roque, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 2 de janeiro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1- Funchal) entre as 10:00h e as 13:00h, saindo de seguida com destino à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias - São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7ºDia em sufrágio da alma da sua familiar na quarta-feira, dia 07 de janeiro, pelas 18.00h na Igreja Paroquial de São Brás, Campanário, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 2 de janeiro de 2026.