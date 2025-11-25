Seu filho, nora, neta, neto, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Isalina Coelho de Sousa Nunes, natural e residente na freguesia de São Gonçalo, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, terça-feira, dia 25 de novembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

A família agradece a todos os médicos, enfermeiros e auxiliares, do Lar Bela Vista, por todo o acompanhamento, cuidado e atenção prestado à seu familiar.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sábado, dia 29 de novembro, na Igreja Paroquial de São Gonçalo, Funchal, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 25 de novembro de 2025