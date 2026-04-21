Maria Isabel Teixeira de Sousa

Suas filhas, filhos, genros, noras, netos, seu irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi a Estrada da Fazenda, freguesia do Faial e concelho de Santana e que o seu funeral realiza-se hoje saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendoça pelas13:00 horas com destino a Igreja Paroquial do Faial, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para inumação no cemitério da localidade.

A família agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral da sua familiar ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Mais se informa que no próximo sábado, dia 25 de abril, será celebrada missa de 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, pelas 17:00 horas, na Igreja Paroquial do Faial.

Agradecimento a Dra. Lucília de Nóbrega e a equipa do internamento do 1.º andar Poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça e ao Lar Atalaia Living Care pela forma atenciosa e cuidadosa com que trataram a sua parente durante o seu internamento.

Faial, 21 de abril de 2026