Maria Isabel de Sousa Pereira Ascensão

Seu marido Rui Moisés Fernandes de Ascensão, sua filha Liliana Pereira Ascensão e noivo David Gouveia, sua filha Helena Maria Pereira Ascensão, seus pais Adelino de Freitas Pereira e Leonor Dias de Sousa, sua sogra Maria Isabel Fernandes, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, filha, nora, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao sítio do Lombo de Cima, freguesia do Faial, concelho de Santana.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 12:30 horas, indo pela via-rápida, com destino à Igreja Paroquial do Faial onde haverá missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 10:30 horas.

No próximo domingo (14/04/2024), pelas 08:00 horas, na Igreja Paroquial do Faial, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Toda a equipa da Direção, Órgãos Sociais, funcionários e colaboradores da Associação Santana Cidade Solidária (ASCS) endereçam as suas sentidas condolências a toda a família da Sra. Isabel Ascensão, esposa do sócio fundador desta Instituição – Dr. Rui Moisés.

Que Deus conforte os Vossos corações.

A Comissão Política do PSD de Santana endereça as suas sentidas condolências a toda a família da Sra. Isabel Ascensão, esposa do Dr. Rui Moisés - Presidente que foi da Comissão Política do PSD do Arco de São Jorge, anterior Presidente da Câmara Municipal de Santana e deputado da Assembleia Legislativa Regional da Madeira por este mesmo partido.

O Órgão Executivo e a Assembleia de Freguesia do Arco de São Jorge, participam o falecimento da...